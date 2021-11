Covid: Germania, scende per la prima volta incidenza contagi

(ANSA) - BERLINO, 30 NOV - L'incidenza settimanale dei nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti in Germania diminuisce, anche se solo di due decimali, per la prima volta in tre settimane, passando da 452,4 di lunedì a 452,2 oggi: è quanto emerge dai dati del Robert Koch Institut. Il mese scorso l'incidenza settimanale dei nuovi contagi era ancora a quota 153,7.

Intanto, secondo l'organizzazione che riunisce i laboratori accreditati di medicina del Paese (Alm), il 21,18% degli 1,83 milioni di test Pcr effettuati è risultato positivo, contro il 19,9% della settimana scorsa.

Nella ultime 24 ore la Germania ha registrato 45.753 infezioni, inclusi 388 decessi.(ANSA).