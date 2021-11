Covid: Oms, finora nessun decesso legato a Omicron

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Ad oggi non sono stati segnalati decessi legati alla variante Omicron" del coronavirus: lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un documento tecnico sulla nuova variante del coronavirus pubblicato oggi, giorno in cui si tiene una riunione d'emergenza dei ministri della Sanità del G7. (ANSA).