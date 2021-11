Petr Fiala è il nuovo premier della Repubblica ceca

(ANSA) - PRAGA, 28 NOV - Il presidente Milos Zeman ha nominato Petr Fiala, leader del Partito civico democratico (Ods), premier della Repubblica Ceca.

La cerimonia si è svolta nella residenza presidenziale di Lany, vicino a Praga, "nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie" dal momento che giovedì scorso il presidente Milos Zeman, poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è risultato positivo al Covid-19. Per evitare qualsiasi contatto durante la cerimonia Zeman, arrivato su una sedia a rotelle, è stato separato da Fiala da un box di plexiglass. Il decreto della nomina è stato sottoposto a raggi ultravioletti.

Politologo e professore Petr Fiala, 57 anni, succede ad Andrej Babis.

Dopo le elezioni legislative tenutesi all'inizio ottobre, le coalizioni di centrodestra Spolu guidata da Petr Fiala (e formata dai partiti Ods, Top 09 e Kdu-Csl) e l'alleanza del Partito dei pirati e del movimento dei Sindaci ed indipendenti hanno ottenuto la maggioranza di 108 seggi alla Camera dei Deputati con 200 seggi in tutto. Il nuovo governo dovrebbe avere 18 ministri dei cinque partiti che a novembre hanno firmato l'accordo di coalizione. Tuttavia, la nomina in carica dell'intero gabinetto molto probabilmente slitterà a causa dellïisolamento del presidente Zeman contagiato dal Covid-19. Il capo dello Stato intende infatti incontrare tutti i ministri prima di nominarli.

Fino alla nomina del nuovo governo il premier uscente Babis continuerà ad essere alla testa del suo governo di minoranza formato dal movimento Ano (Azione del cittadino scontento) e dai democratici sociali (Cssd). (ANSA).