Covid: domani la Svizzera al voto sul Green Pass

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Nonostante la paura per la variante Omicron del Covid cresca d'ora in ora e sempre più Paesi in Europa stanno ripristinando misure e restrizioni, domani in Svizzera si voterà sul Green Pass.

L'elettorato elvetico è infatti chiamato alle urne per pronunciarsi su una serie di modifiche della legge Covid, inclusa la base legale per il certificato sanitario.

Si tratta del primo voto al mondo a votare sul Green Pass ma non è la prima volta che gli svizzeri votano in un referendum sulle misure sanitarie per contrastare la pandemia: il 13 giugno scorso la legge sul coronavirus era già stata sottoposta al voto popolare. Allora, era stata accettata con oltre il 60% dei voti.

(ANSA).