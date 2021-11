Lukashenko a migranti, non espelliamo chi non vuole partire

(ANSA) - MOSCA, 26 NOV - La Bielorussia non espellerà con la forza i migranti che si trovano nel Paese. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko al centro logistico vicino al checkpoint di Bruzgi al confine con la Polonia. "Non c'è modo di trattenervi, mettervi sugli aerei e mandarvi a casa se non volete", ha detto Lukashenko, rivolgendosi ai migranti ospitati nel centro. Lukashenko ha notato che ormai un migliaio di migranti hanno già lasciato la Bielorussia. Lo riporta la Tass.

