Ecdc, da Omicron per Ue rischio alto o molto alto

(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - Il livello di rischio associato alla variante Omicron per l'Ue è "alto o molto alto". È quanto scrive il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (Ecdc) in un rapporto diffuso in serata sul nuovo ceppo Covid rilevato nell'Africa Australe. La variante, spiega Ecdc, è quella "meno simile" tra quelle esaminate durante la pandemia.

