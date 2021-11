Covid: Oms, oggi riunione di esperti sulla nuova variante

(ANSA) - GINEVRA, 26 NOV - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato che si terrà oggi a Ginevra una riunione di esperti sulla nuova variante B.1.1.529 del Covid, ma "ci vorranno più settimane per comprenderne l'impatto".

L'Oms sta monitorando da vicino la nuova variante ed ha indetto per oggi un incontro del Technical Advisory Group, ha spiegato la portavoce dell'Agenzia dell'Onu. L'obiettivo è di chiarire se siamo di fronte ad una variante di "interesse" o di una variante di "preoccupazione". Ma ci vorranno diverse settimane per sapere cosa significa potenzialmente in termini di contagiosità e l'impatto su diagnosi, terapie e vaccini. (ANSA).