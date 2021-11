Aeronautica militare tedesca trasferisce pazienti Covid

(ANSA) - BERLINO, 26 NOV - L'aeronautica militare tedesca è coinvolta per la prima volta nel trasferimento di pazienti Covid in terapia intensiva. Un primo volo Airbus A310 MedEvac è partito oggi nel primo pomeriggio da Memmingen, in Baviera, in direzione di Muenster-Osnabrueck in Nordreno Vestfalia, dove ci sono ancora posti liberi nei reparti di terapia intensiva.

L'aeronautica tedesca ha messo a disposizione due aerei per le missioni di aiuto per fronteggiare la nuova emergenza in Germania. (ANSA).