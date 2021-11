Le autorità della regione russa di Kemerovo hanno dichiarato che nove persone sono morte in seguito a un incidente in una miniera. "Stando agli ultimi dati, nella miniera al momento dell'incidente si trovavano 285 minatori, 237 dei quali sono stati riportati in superficie. "Nella miniera rimangono 49 persone. Alle 15.05, nove di loro erano state trovate morte", afferma un messaggio dell'amministrazione della regione ripreso da Interfax.