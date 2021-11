L'Austria consiglia la vaccinazione per bimbi di 5-11 anni

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - L'Austria consiglia esplicitamente la vaccinazione di bambini tra i cinque e gli undici anni contro il Covid. La task force per le vaccinazioni di Vienna va così oltre la semplice applicazione del via libera dell'Ema.

L'Austria attualmente è in lockdown con un'incidenza settimanale di 1.091. Nei giorni scorsi, viste le restrizioni e il Super Green pass, che in Austria si chiama 2-G, ha ripreso slancio la campagna vaccinale tra gli adulti. (ANSA).