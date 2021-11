Covid: in Germania nuovo record contagi, 66.884 in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 24 NOV - Nuovo record di contagi da Covid in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 66.884 positivi al virus e 335 morti. L'incidenza settimanale su 100 mila abitanti ha superato una nuova soglia toccando 404,5.

Lo riferisce il Robert Koch Institut.

Il tasso di ospedalizzazione è di 5,6, ancora lontano dai 15,5 di dicembre scorso ricoverati in terapia intensiva su 100 mila abitanti, ma in alcune regioni le strutture sanitarie sono già al limite. (ANSA).