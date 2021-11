Von der Leyen, siamo davanti alla pandemia dei non vaccinati

(ANSA) - BRUXELLES, 23 NOV - "Abbiamo a che fare con una pandemia dei non vaccinati, ecco perché la nostra priorità continua ad essere portare avanti la campagna vaccinale". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento europeo.

Nella Ue continuano a esserci "differenze profonde" nel tasso di vaccinazione, dal "29% in alcuni Stati, al 92% in altri, perciò dobbiamo capire perché alcune persone non sono vaccinate, dare informazioni, spiegare, andare in ogni Paese e convincere le persone a vaccinarsi per tutelare se stese e proteggere anche gli altri", ha aggiunto. (ANSA).