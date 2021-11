In Germania 30.643 positivi e 62 morti in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 22 NOV - Sono 30.643 i nuovi contagi registrati dal Robert Koch Institut in Germania nelle 24 ore: un dato che risente dell'effetto del weekend, e che tuttavia è molto superiore a quello della settimana scorsa, 23.607.

Stando al bollettino, l' incidenza settimanale su 100 mila abitanti è di 386,5. I morti sono stati 62, Il tasso di ospedalizzazione nelle terapie intensive è di 5,34 su 10 mila abitanti.

Il record federale resta quello dei 15,5 ricoverati in intensiva del dicembre scorso. Ma in alcune regioni, come Sassonia, Turingia e Baviera, il tasso di occupazione dei posti letto è molto più alto e alcuni ospedali sono già costretti a trasferire i pazienti altrove. (ANSA).