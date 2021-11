Bielorussia: Borrell, bene Uzbekistan su stop voli migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - "Accolgo con favore la decisione dell'Uzbekistan di limitare i voli per Minsk per alcuni tipi di passeggeri in transito e apprezzo la pronta risposta per chiudere questa nuova rotta del traffico di esseri umani". Così via twitter l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in seguito all'incontro con il ministro degli affari esteri del Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov, a margine della riunione ministeriale Ue-Asia centrale in corso a Dushanbe, Tagikistan.

"È bello incontrare di nuovo il ministro degli esteri Kamilov per discutere della situazione in Afghanistan e della strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia", ha aggiunto Borrell. (ANSA).