Precipita l'elicottero di Haselsteiner,un morto ma tycoon salvo

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - L'elicottero dell'imprenditore austriaco e bolzanino d'adozione, Hans Peter Haselsteiner, è precipitato durante la manovra di atterraggio all'aeroporto di Wiener Neustadt, a sud di Vienna.

Nell'incidente ha perso la vita il pilota, un austriaco di 50 anni. Il tycoon non era a bordo, era sceso poco prima nel centro turistico di Semmering.

In una prima reazione al quotidiano l'ex proprietario di Strabag, il gigante del settore edile di cui detiene ancora una quota, si è detto "profondamente scioccato e distrutto" per l'accaduto. La probabile causa dell'incidente - secondo la stampa austriaca - è stata la fitta nebbia. (ANSA).