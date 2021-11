Russia: picchetto in difesa dell'ong Memorial, 12 fermati

(ANSA) - MOSCA, 20 NOV - A Mosca la polizia russa ha fermato i partecipanti a una serie di picchetti di una sola persona contro la richiesta dei procuratori di chiudere l'ong per la difesa dei diritti umani Memorial e contro la repressione politica di cui molti osservatori accusano il Cremlino. Lo riporta Radio Liberty precisando che secondo l'ong Ovd-Info i fermati sono 12.

La richiesta di chiudere Memorial arriva in un momento storico in cui le autorità russe sono accusate di un nuovo duro giro di vite contro opposizione e libertà di stampa. I procuratori sostengono che Memorial non si sia presentata al pubblico con l'etichetta di "agente straniero" impostale sulla base di una legge che secondo molti consente di fatto al governo di prendere di mira persone ed enti scomodi per il potere.

Da più di 30 anni Memorial compie ricerche sulla repressione stalinista e allo stesso tempo si occupa di difesa dei diritti umani nella Russia di oggi. (ANSA).