Polizia, 51 arresti per gli scontri al corteo di Rotterdam

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Sono 51 gli arresti condotti dalle forze dell'ordine olandesi per la guerriglia esplosa ieri sera durante un corteo di protesta contro la stretta anti-Covid a Rotterdam. Il dato è stato diffuso dalla polizia, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Belga. Due persone rimaste ferite per colpi da arma da fuoco negli scontri si trovano ricoverate in ospedale.

La polizia indaga se le due persone ferite in ospedale siano state raggiunte da colpi esplosi da pistole delle forze dell'ordine.

Un ufficiale è stato ricoverato dopo essere stato colpito a una gamba, e numerosi agenti di polizia hanno riportato ferite lievi e danni all'udito per l'attacco sferrato dai manifestanti con pietre e fuochi d'artificio. (ANSA).