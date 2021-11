Covid: leader ultradestra contagiato, non va al corteo di Vienna

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il leader del partito di estrema destra austriaco Fpoe, tra i principali organizzatori della manifestazione di oggi a Vienna contro il ritorno del lockdown e le altre restrizioni anti-Covid, non ha partecipato al corteo perché positivo al Covid. Herbert Kickl, sostenitore del movimento no vax, aveva annunciato nei giorni scorsi che non sarebbe potuto uscire di casa perché in quarantena. (ANSA).