Covid: bandiere italiane al corteo anti-lockdown a Vienna

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Alcune bandiere italiane sono comparse al corteo in corso a Vienna contro il ritorno del lockdown e le altre misure anti-Covid decise in Austria. Tra le migliaia di manifestanti, anche uno striscione 'Noi siamo il popolo italiano', slogan che richiama quelli già impiegati dai dimostranti no vax nelle proteste tenutesi nel nostro Paese.

I manifestanti sono in gran parte senza mascherine, nonostante l'obbligo previsto per gli eventi di massa in Austria. (ANSA).