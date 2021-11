Corteo contro misure anti-Covid sfila in centro Amsterdam

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Diverse centinaia di manifestanti contro le misure anti Covid si sono riunite nella centrale piazza Dam, ad Amsterdam, ed hanno sfilato in un corteo colorato lungo le strade dello shopping cittadino, sotto l'occhio vigile della polizia.

C'è chi ha gridato "libertà", mentre in molti esibivano cartelli con la scritta "stop al codice QR", o ombrelli gialli con cuoricini disegnati in rosso.

Il corteo si è tenuto nonostante l'associazione United We Stand Europe avesse dichiarato su Facebook di aver annullato l'iniziativa perché "la notte scorsa, a Rotterdam, si era scatenato l'inferno". (ANSA).