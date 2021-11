(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Lockdown generale da lunedì in Austria. Durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati.

Lo ha annunciato in mattinata il cancelliere Alexander Schallenberg aggiungendo che dal primo febbraio scatterà nel Paese anche l'obbligo vaccinale.

"Nonostante mesi di impegno, non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare", ha commentato Schallenberg: "Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro". Il cancelliere ha parlato poi di un "attentato al sistema sanitario".(ANSA).