Le Parisien, 'comprare casa in banlieue più caro che a Roma'

(ANSA) - PARIGI, 19 NOV - In una pagina di inchiesta, il quotidiano Le Parisien mette a confronto i prezzi delle case nelle principali capitali europee, sottolineando non solo che a Parigi si paga più o meno 5 volte il prezzo di Roma, ma che persino abitare a La Corneuve, nella banlieue profonda parigina, è più caro che nel centro della capitale italiana.

In testa alla classifica del mercato c'è Londra, con 14.977 euro al metro quadro per le case in città, stando al sito specializzato in immobiliare, Meilleurs Agents. Segue Parigi con una media di 10.377. Molto distanti tutte le altre, da Berlino (4.331) a Lisbona (3.660). Chiudono la classifica Madrid (2.917 euro al metro quadro) e - ultima - Roma, con un prezzo medio di 2.833 a metro quadro (a La Courneuve o a Saint-Denis, zone molto popolari della banlieue di Parigi, la media dei prezzi è si 3.087 euro).

La capitale italiana è anche l'unica, rispetto alle altre, in controtendenza: segno meno negli ultimi 5 anni (-6,7%), mentre le altre sono tutte in crescita. Parigi stabilisce un record con un +27% dal 2016. (ANSA).