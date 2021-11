Di Maio, sostegno al modello alimentare dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Come emerge dal Rapporto Coldiretti-Censis sulle abitudini alimentari degli italiani, presentato al Forum, il modello alimentare italiano è adattivo, forte e resiliente, anche grazie a territorialità e tracciabilità dei prodotti. L'Italia sostiene e difende questi tratti distintivi su un duplice piano: a livello multilaterale, in ogni foro, mettendone in luce la coerenza con gli standard delineati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Onu; e a livello nazionale, accompagnando internazionalizzazione delle nostre imprese e export del Made in Italy agroalimentare, con un'intensa e diversificata diplomazia economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione, organizzato da Coldiretti.

"A Expo Dubai, inaugurata lo scorso 1 ottobre, il padiglione italiano, dedicato al tema 'La Bellezza unisce le Persone', si sta già rivelando una vetrina straordinaria per il nostro Paese, di cui restituisce un'immagine innovativa, creativa e al contempo ancorata a tradizioni e territori. Nel solco di questi valori - ha aggiunto Di Maio - il governo ha deciso di presentare la candidatura di Roma a organizzare l'Expo nel 2030". (ANSA).