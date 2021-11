Covid: proteste a Rotterdam, la polizia spara, due feriti

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Alta tensione nel centro di Rotterdam durante una protesta contro il lockdown per il Covid. Gli agenti hanno sparato e almeno due persone sono rimaste ferite, ha detto la polizia, secondo quanto riferisce l'emittente olandese Nos.

Non si conoscono ancora le circostanze dell'incidente. In precedenza, gli agenti avevano già sparato colpi di avvertimento. Questa sera era stata annunciata una protesta contro le misure restrittive disposte dal governo olandese per fronteggiare l'epidemia. La protesta, tuttavia, è sfuggita di mano, secondo quanto riporta Nos. Diverse centinaia di persone, al grido "libertà", hanno fatto esplodere pesanti fuochi d'artificio e hanno lanciato oggetti contro la polizia.

La polizia e il reparto antisommossa sono presenti in massa e hanno utilizzato un cannone ad acqua. L'accesso a una parte del centro è chiuso.

Almeno un'auto della polizia è stata incendiata, altre sono state danneggiate dai manifestanti. Anche i vigili del fuoco sono stati colpiti mentre spegnevano l'incendio. Anche altri veicoli e oggetti sono stati dati alle fiamme. (ANSA).