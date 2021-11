Ema, ci sono Stati con media inaccettabile di vaccinazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - "E' importante continuare con la campagna vaccinale" anti-Covid "specialmente in quegli Stati che hanno una media di vaccinazioni inaccettabile". Lo ha detto Marco Cavaleri dell'Ema, in una conferenza stampa. "Siamo in mezzo alla quarta ondata del Covid - ha detto Cavaleri -. E ci sono vari Stati membri "con una grossa porzione di persone anche al di sopra i 50 anni che non sono vaccinati. Occorre chiudere questo gap". (ANSA).