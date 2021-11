Mosca, l'Occidente viola gli accordi di Minsk sull'Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 17 NOV - I Paesi occidentali violano gli accordi di Minsk dicendo che sono pronti a inviare militari e a fornire armi all'Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in conferenza stampa.

"Purtroppo dobbiamo dire che Kiev riceve il sostegno degli Stati Uniti e dei suoi alleati della Nato: stanno intensificando gli sforzi per aumentare la loro presenza in Ucraina e nella regione del Mar Nero in termini militari", ha detto, ripresa dalla Tass.

(ANSA).