Covid: Austria, record di 14.416 casi in 24 ore

(V. 'Covid: in ospedale Alta Austria...' delle ore 11.41) (ANSA) - ROMA, 17 NOV - I casi giornalieri di coronavirus in Austria hanno superato quota 14mila per la prima volta dall'inizio della pandemia, segnando nelle ultime 24 ore un nuovo record a 14.416: è quanto emerge dai dati ufficiali resi noti oggi, secondo quanto riporta il Guardian. Prima d'ora il picco della più grande ondata di contagi era stato segnato circa un anno fa a quota 9.586.

Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, il bilancio complessivo dei contagi in Austria è di 981.904, inclusi 11.807 decessi. (ANSA).