Bielorussia: Ue stanzia 700mila euro per assistenza migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - L'Ue ha stanziato 700mila euro in assistenza umanitaria per i migranti bloccati alla frontiera bielorussa. Di questi, 200mila sono per la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (e a sostegno anche della sua società nazionale, la Croce Rossa bielorussa) e altri 500mila euro per le organizzazioni umanitarie partner della Ue. L'esborso servirà per fornire aiuti come cibo, kit per l'igiene, coperte, e kit di pronto soccorso.

(ANSA).