Polonia:Corte Ue,trasferimento giudici viola leggi europee

(ANSA) - BRUXELLES, 16 NOV - "Il diritto dell'Unione osta al regime in vigore in Polonia che consente al Ministro della Giustizia di distaccare i giudici presso organi giurisdizionali penali superiori, distacco al quale tale Ministro, che è al contempo procuratore generale, può porre fine in qualsiasi momento senza motivazione". E' questa la pronuncia della Corte di Giustizia Ue sulla legge polacca.

"Il requisito dell'indipendenza dei giudici impone che le norme relative a un tale distacco presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie", spiega la Corte.

(ANSA).