Merkel da ex cancelliera avrà un ufficio con 9 dipendenti

Quando Angela Merkel lascerà la cancelleria, fra qualche settimana, avrà diritto in qualità di ex cancelliera a un ufficio e a nove dipendenti, fra cui due autisti. È quello che ha scritto la Dpa.

La cancelliera continuerà a svolgere dei compiti nell'interesse del della Repubblica federale, si legge nel documento parlamentare citato dall'agenzia.

Gli ex cancellieri hanno diritto a dei collaboratori, ma Gerhard Schoerder ne ebbe due in meno. E secondo una revisione del protocollo approvata nel 2019, i futuri ex cancellieri ed ex presidenti federali potranno contare su quattro collaboratori in meno del team attualmente previsto per la Bundeskanzlerin.

