Gb: BoJo propone riforma draconiana per regole parlamentari

(ANSA) - LONDRA, 16 NOV - Arriva a sorpresa la mossa del premier conservatore Boris Johnson che propone una riforma draconiana delle regole sul conflitto d'interesse per i parlamentari cercando così di arginare lo scandalo 'malcostume' (sleaze) che ha colpito il suo partito.

Il primo ministro chiede di vietare ai membri di Westminster l'attività di consulenti politici retribuiti nonchè forme di lobbying, oltre a suggerire che il codice di condotta della Camera dei Comuni sia aggiornato in modo che i parlamentari che non si concentrano in modo adeguato sui loro elettori siano "sottoposti a inchiesta e adeguatamente puniti".

L'iniziativa è stata lanciata dopo che oggi la maggioranza Tory ha portato a termine l'umiliante marcia indietro dopo il tentativo di salvare dalla sospensione ai Comuni, per 30 giorni per consulenze d'oro, l'ex ministro Owen Paterson (poi dimessosi da deputato per sua scelta), approvando un emendamento che ne congelava la posizione e chiedeva una revisione delle regole adottate dall'organismo disciplinare di Westminster. Con una mozione passata alla camera bassa l'emendamento decade.

All'apertura del dibattito odierno, Jacob Rees-Mogg, ministro dei Rapporti con la Camera dei Comuni (o Leader of the House), ha espresso "rammarico" e ammesso l'"errore" nella vicenda Paterson. In merito è intervenuta su posizioni critiche anche la ex premier conservatrice Theresa May, che ha ricordato il "danno" causato al Parlamento.

La mossa riparatrice di Johnson è servita anche per contenere l'offensiva dell'opposizione. Poco prima dell'annuncio del premier, il leader laburista Keir Starmer aveva proposto di votare una mozione proprio per vietare ai parlamentari di compiere consulenze retribuite. "Valuteremo con attenzione le proposte del primo ministro", ha commentato il segretario del Labour in risposta all'iniziativa di Johnson. (ANSA).