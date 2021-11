Covid: Monaco di Baviera cancella il mercatino di Natale

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Monaco di Baviera cancella il suo noto mercatino di Natale - il Christkindlmarkt - per la crescita esponenziale dei contagi da Covid-19 nella città e nella regione. Lo ha deciso dal sindaco socialdemocratico Dieter Reiter dopo una seduta di crisi. "Qualsiasi altra scelta avrebbe mandato un messaggio sbagliato" ha detto il sindaco. "E' una decisione amara per i monacensi e in particolare per gli espositori ma la situazione drammatica dei nostri ospedali e la crescita esponenziale dei contagi non mi lasciano altra scelta: quest'anno il Christkindmarkt non si può fare", ha aggiunto il sindaco. (ANSA).