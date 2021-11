Covid: Belgio verso stop a palestre e discoteche al chiuso

(ANSA) - BRUXELLES, 15 NOV - Il Belgio si prepara a una stretta per contrastare l'aumento di contagi con nuove raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico al governo: il ripristino dell'obbligo della mascherina al chiuso dai 9 anni, il ritorno al telelavoro dove possibile, la chiusura per almeno 3 settimane delle discoteche e delle attività sportive al chiuso.

Il governo ha annunciato che il comitato di concertazione, previsto per il 19 novembre, è stato anticipato al 17. Secondo l'istituto di sanità pubblica Sciensano, tra il 3 e il 9 novembre, il Paese ha registrato un aumento del 39% dei casi e un rialzo del 21% dei ricoveri sui sette giorni prima. (ANSA).