Record terze dosi in Gb, oltre 2 milioni la scorsa settimana

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Oltre due milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il covid-19 nella sola scorsa settimana, una cifra record secondo le autorità sanitarie locali. Lo riferisce il Guardian. In particolare Nhs England, il servizio sanitario pubblico per l'Inghilterra, rende noto che fra il 6 e il 12 novembre sono state somministrate 2,1 milioni di terze dosi del vaccino, rispetto all'1,7 milioni della settimana precedente. In totale, sono oltre 10 milioni le persone che ad oggi anno ricevuto la dose cosiddetta 'booster' del siero in Inghilterra. (ANSA).