Covid: Germania pensa di tornare allo smart working

(ANSA) - BERLINO, 14 NOV - La Germania si sta preparando a ripristinare lo smart working, per far fronte ad una nuova ondata dell'epidemia di Covid. La misura era stata revocata all'inizio di luglio.

E' quanto emerge da progetto di legge secondo cui i datori di lavoro dovrebbero consentire il lavoro a domicilio in assenza di un "motivo economico convincente" per recarsi in ufficio. In quel caso, inoltre, sarebbe richiesto un certificato di vaccinazione o di guarigione dal virus, o un test negativo. Di eventuali nuove misure restrittive si discuterà giovedì in una riunione tra Stato e Lander giovedì, prima del passaggio in Parlamento. (ANSA).