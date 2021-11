Bulgaria: legislative, in testa nuova forza anticorruzione

(ANSA) - SOFIA, 14 NOV - Nelle elezioni legislative anticipate di oggi in Bulgaria, le terze quest'anno, gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi danno in testa la neocostituita formazione di centrodestra impegnata contro la corruzione 'Continuiamo il cambiamento' (Cc), che avrebbe il 25,7% dei voti. Il partito conservatore Gerb, il cui leader Boyko Borisov ha governato il Paese per quasi dieci anni, sarebbe al secondo posto con il 23,5% dei voti, seguito dal Partito socialista Bsp, dato al 14,5% dei voti. (ANSA).