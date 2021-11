Migranti: giovane siriano trovato morto a confine bielorusso

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Un migrante siriano di circa 20 anni è stato trovato senza vita in una foresta in territorio polacco nei pressi del confine della Bielorussia. Il corpo è stato rinvenuto ieri dalla polizia polacca su segnalazione di un lavoratore forestale nei pressi del villaggio Wolka Terechowska, secondo quanto riferisce il Guardian. Le cause del decesso non sono ancora state accertate.

Si tratta della prima vittima nota dalla drammatica escalation nei tentativi di attraversamento illegale verso l'Unione europea registrata negli ultimi giorni, con centinaia di persone - principalmente curdi provenienti da Siria, Iraq e altri Paesi del Medio Oriente - accampate con temperature gelide. Nelle settimane precedenti, secondo i media polacchi, almeno altri nove migranti erano stati trovati morti sui due lati della frontiera.

L'Occidente ha accusato il regime di Alexander Lukashenko di aver orchestrato il flusso di migranti come rappresaglia contro le sanzioni Ue. I migranti hanno raccontato di essere stati spinti oltre il confine dalle forze bielorusse e ricacciati indietro da quelle polacche. (ANSA).