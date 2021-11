Eruzione Canarie: trovato un cadavere in zona vicina al vulcano

(ANSA) - MADRID, 13 NOV - Un cadavere è stato ritrovato in una zona vicina al vulcano di Cumbre Vieja, in eruzione dal 19 settembre sull'isola di La Palma (Canarie). Lo affermano alcuni dei principali media iberici. Secondo il quotidiano El País, la persona deceduta era autorizzata ad effettuare operazioni di pulizia di una casa situata all'interno della zona evacuata da settimane per la prossimità al cratere. Ora si sta trattando di capire se sia morto mentre stava pulendo il tetto della casa dalle ceneri vulcaniche, riporta l'agenzia di stampa Efe. Fino al momento non è ancora stata riportata ufficialmente nessuna vittima legata all'eruzione in corso. (ANSA).