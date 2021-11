Covid: Oms, Europa in testa per aumento contagi e morti

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'Europa è di nuovo in testa nel mondo per percentuali di nuovi casi e decessi dovuti al Covid-19. E' quanto ha affermato l'organizzazione mondiale della Sanità nel suo aggiornamento epidemiologico settimanale.

Secondo l'Oms, il numero di nuovi casi in Europa è aumentato del 7% la scorsa settimana mentre il numero di morti è salito del 10%. L'Africa è stata l'unica altra regione a segnalare un aumento di nuovi positivi. È stata la sesta settimana consecutiva che il virus è aumentato in tutto il continente.

