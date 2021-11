Covid: Olanda vara lockdown parziale di tre settimane

(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato un lockdown parziale di tre settimane a partire da sabato. Tra le misure messe in campo la chiusura di bar e ristoranti alle 20 e dei negozi di beni non essenziali alle 18.

Via anche i tifosi dagli stadi. Ampliata la gamma di luoghi in cui sarà necessario mostrare il green pass. "Il virus è ovunque", ha sottolineato Rutte affermando che, con il lockdown parziale, verrà sferrato "un duro colpo" alla risalita dei contagi. (ANSA).