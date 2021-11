Migranti: Spagna, oltre 240 arrivi alle Canarie da ieri

(ANSA) - MADRID, 11 NOV - Nuovi sbarchi di migranti nelle ultime ore alle Canarie, in Spagna: da ieri pomeriggio sono arrivate sulle isole di Lanzarote e Fuerteventura almeno 244 persone, secondo le cifre fornite dal servizio per le emergenze regionale. I neo-arrivati sono stati assistiti dalla Croce Rossa e dal governo locale: almeno nove sono stati portati in ospedale per "ferite lievi".

Secondo l'agenzia di stampa Efe, nelle ultime 48 ore si sono registrati sbarchi anche sulle coste del sud della Spagna peninsulare: quasi un centinaio di persone nella zona di Cadice e 17 nella provincia di Granada.

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, tra gennaio e ottobre di quest'anno sono entrate irregolarmente in Spagna almeno 34.343 persone (+23,7% rispetto allo stesso periodo del 2020). (ANSA).