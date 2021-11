Koch,disdire grandi eventi e ridurre contatti in Germania

(ANSA) - BERLINO, 11 NOV - Il Robert Koch Institut valuta la situazione attuale in Germania come "molto preoccupante" e consiglia di "disdire o evitare grandi manifestazioni, ma anche di ridurre tutti i contatti non necessari". È quello che emerge dal rapporto settimanale pubblicato stasera. "Se non si potessero evitare - scrive ancora l'istituto di riferimento del governo tedesco - si dovrebbero comunque vincolare alla presentazione di un test negativo e all'utilizzo di una app di tracciabilità, a prescindere dallo stato di vaccinati o guariti". Per gli esperti del Koch, "anche vaccinati e guariti dovrebbero portare le mascherine, mantenere le distanze e far rinnovare l'aria regolarmente in ambienti in cui si trovano più persone". "In presenza di sintomi di patologie alle vie respiratorie quali raffreddore e tosse, è assolutamente necessario restare a casa, contattare un medico di famiglia e farsi fare un tampone molecolare", aggiunge il Koch. (ANSA).