Gb: palazzo conferma, regina torna in pubblico il 14

(ANSA) - LONDRA, 11 NOV - La regina Elisabetta, 95 anni, tornerà in pubblico per un impegno ufficiale domenica 14, dopo alcune settimane di riposo imposte dai medici di corte durante le quali è stata sottoposta anche un raro ricovero in ospedale di 24 ore circa per imprecisati accertamenti preliminari.

Lo ha reso noto Buckingham Palace, confermando che ella parteciperà - come aveva fatto sapere di voler fare - all'annuale servizio nazionale delle commemorazioni del Remembrance Day, in onore dei caduti di guerra, dinanzi al cenotafio di Londra. La sovrana, viceversa, non sarà presente martedì 16 al Sinodo Generale della Chiesa anglicana. (ANSA).