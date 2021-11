Erdogan, vergognoso dire che crisi migranti viene da Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 11 NOV - "Dire che la crisi dei rifugiati origina dalla Turchia è vergognoso". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il premier ungherese Viktor Orban in cui ha anche attaccato Atene dicendo che "la Grecia ha lasciato morire rifugiati nel Mediterraneo". "Stiamo parlando di un Paese che ospita 5 milioni di rifugiati e dire che la crisi proviene dalla Turchia è vergognoso". Erdogan ha risposto al premier polacco che aveva accusato Ankara di agire in sincronia con Mosca e Minsk per facilitare il traffico di migranti in Europa aggravando la situazione al confine tra Polonia e Bielorussia.

(ANSA).