Covid: Russia, 40.759 nuovi casi e 1.237 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 11 NOV - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.759 nuovi casi di Covid-19 e 1.237 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo anticoronavirus, ripreso dall'agenzia Interfax. Ieri mattina il centro operativo aveva dichiarato che nel corso della giornata precedente erano stati registrati 1.239 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia.

Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono stati rilevati 8.952.472 casi di Covid-19. In Russia vivono circa 146 milioni di persone. (ANSA).