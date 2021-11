Covid: in Austria record di contagi da inizio pandemia

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - In Austria si registra un aumento esponenziale dei contagi da Covid. Per la prima volta dall'inizio della pandemia è stata superata soglia 10.000 nuovi casi in un giorno, con precisamente 11.398 test postivi. Record assoluto anche per quanto riguarda i casi 'attivi', che per la prima volta superano soglia 80.000 con 85.611 malati. In netto peggioramento anche la situazione negli ospedali con 2.237 ricoveri nei normali reparti (+85) e 413 in terapia intensiva (+10).

Con 23 decessi il numero complessivo delle vittime della pandemia in Austria sale a 11.577. (ANSA).