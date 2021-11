Bosnia: morta Hajra Catic, presidente 'Donne di Srebrenica'

(ANSAmed) - SARAJEVO, 10 NOV - E' morta a Sarajevo Hajra Catic, presidente dell'Associazione "Donne di Srebrenica". Per 26 anni ha inutilmente cercato i resti mortali del figlio Nihad detto Nino, giornalista, ucciso nel genocidio di Srebrenica del luglio 1995 e mai ritrovato.

La madre Hajra ha sperato invano per anni in giro tra le fosse comuni di trovare almeno un osso del figlio trucidato quando aveva 26 anni, così da poterlo seppellire e avere una tomba su cui piangere. Nel massacro di Srebrenica fu ucciso anche il marito di Hajra Catic e i suoi resti, ritrovati nel 2005, furono tumulati nel cimitero del Centro memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica. (ANSAmed).