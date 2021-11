Bielorussia: Ue, consentire accesso Onu a migranti bloccati

(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - Per i migranti bloccati alla frontiera tra Ue e Bielorussia "occorre trovare una soluzione con le agenzie dell'Onu". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter al termine di una conversazione telefonica con l'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, che definisce "buona".

"Sosteniamo il pieno accesso delle agenzie dell'Onu ai migranti bloccati in Bielorussia", afferma Von der Leyen.

(ANSA).