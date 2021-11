Vaccini: Bbc, obbligo in arrivo per personale sanitario Gb

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - Vaccino anti Covid obbligatorio in arrivo per chi lavora in prima linea nel servizio sanitario nazionale britannico (Nhs). Lo ha deciso il governo di Boris Johnson, stando a un'anticipazione non ancora formalizzata, ma confermata alla Bbc da fonti di Downing Street dopo il parere favorevole dato pubblicamente alcune settimane fa dal ministro della Salute, Sajid Javid.

L'obbligatorietà vaccinale - introdotta per la prima volta per una qualsiasi categoria in un Paese storicamente restio per mentalità liberale come il Regno Unito - riguarderà in particolare quei medici e infermieri (fino a 100.000 secondo alcuni calcoli) che si sono sottratti finora alla vaccinazione.

Essi, riporta la Bbc, avranno tempo sino alla primavera per farsi somministrare entrambe le dosi e uniformarsi al 90% dell'intera popolazione adulta britannica e della stragrande maggioranza dei camici bianchi dell'isola che lo hanno fatto.

