Unesco: Azoulay rieletta a capo organizzazione

(ANSA-AFP) - PARIGI, 09 NOV - La francese Audrey Azoulay è stata rieletta alla testa dell'Unesco. Lo rende noto la stessa organizzazione.

Eletta in precedenza nel 2017, la Azoulay non aveva concorrenti per il nuovo mandato. Ha ottenuto 155 voti su 165 votanti (9 contrari, un astenuto). (ANSA-AFP).